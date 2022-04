Probabili formazioni Lazio Milan: dubbio Strakosha, c’è Luiz Felipe

Probabili formazioni Lazio Milan: Sarri col dubbio Strakosha, Luiz Felipe davanti a Patric per fare coppia centrale con Acerbi

L’epidemia influenzale che ha colpito la Lazio durante tutta questa settimana ha complicato i piani di Maurizio Sarri in vista della gara di questa sera contro il Milan. Il tecnico potrebbe essere costretto a rilanciare Reina tra i pali: ieri Strakosha ha saltato la rifinitura e solo questa mattina proverà a rendersi disponibile.

In difesa, Luiz Felipe è favorito su Patric per comporre la coppia con Acerbi mentre sulle corsie ci saranno Lazzari e Hysaj, con Marusic che potrebbe andare al massimo in panchina. Solito centrocampo con Milinkovic, Lucas Leiva e Luis Alberto, tridente composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni, con Pedro quasi sicuramente fuori dai convocati anche se Sarri spera ancora di portarlo almeno in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli