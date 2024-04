Probabili formazioni Lazio Juve: i dubbi di Tudor per il match di Coppa Italia. Gli ultimi aggiornamenti in vista della sfida

La Lazio domani proverà a ribaltare il risultato nella semifinale di ritorno in programma all’Olimpico. In palio la finalissima del 15 maggio. In casa biancoceleste: recuperati Immobile e Guendouzi che partiranno dalla panchina, ancora out Provedel e Zaccagni. Tra i pali ovviamente Mandas. Da valutare le condizioni di Patric, in pole il tris Casale-Romagnoli-Gila. Lazzari alle prese con un indurimento al polpaccio, sulle fasce spazio a Marusic e Hysaj. In mezzo al campo tocca ancora a Kamada e Vecino. Luis Alberto e Felipe Anderson a supporto dell’unica punta Castellanos.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Kamada, Vecino, Hysaj; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All.: Tudor



JUVENTUS (3-5-2): Perin; Rugani, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All.: Allegri.