Probabili formazioni Lazio-Bayern Monaco: ULTIME sulle scelte di Sarri

Probabili formazioni Lazio-Bayern Monaco: le ULTIME sulle scelte di mister Sarri in vista del match in programma stasera

Giorno di gara per la Lazio, che questa sera ospita il Bayern Monaco all’Olimpico per l’andata degli ottavi di Champions League. Pochi dubbi di formazione per Sarri, che deve capire solo chi potrà giocare nel ruolo di regista.

In difesa Hysaj sulla destra, con Marusic sull’altra fascia, mentre in mezzo il ballottaggio è tra Vecino (alle prese col problema all’inguine) e Cataldi. In avanti Immobile favorito su Castellanos, con Isaksen e Felipe Anderson ai suoi lati.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino (Cataldi), Luis Alberto; Isaksen, Immobile (Castellanos), Felipe Anderson. All. Sarri