Probabili formazioni Inter Lazio: dubbio tra Isaksen e Pedro, le ultime sul big match di San Siro

Domani Inter e Lazio si affronteranno nel big match di San Siro, dove in palio ci sono punti determinanti per entrambe le squadre

Siamo alla vigilia della super sfida di San Siro tra Inter e Lazio, dove in palio ci sono punti fondamentali sia per le sorti dello Scudetto che per quelle relative all’accesso im Europa. Dubbio di formazione per mister Baroni, che deve scegliere chi mandare in campo dal primo minuto tra Isaksen e Pedro. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Calhanoglu; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Thuram. All. Inzaghi.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella; Marusic, Dia, Pedro; Castellanos. All. Baroni.