Probabili formazioni Cremonese Lazio, Sarri con un dubbio a centrocampo

Probabili formazioni Cremonese Lazio Sarri alle prese con qualche dubbio, in particolar modo a centrocampo

Dopo la pesante sconfitta in Europa League, la Lazio cerca l’immediato riscatto sul campo della Cremonese. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15.

COME ARRIVA LA CREMONESE – I lombardi sembrano essere una squadra in costante e continua crescita. La dimostrazione è il pareggio ottenuto sul campo dell’Atalanta, dopo una prestazione di ottimo livello. La squadra di Alvini, che ha due punti in classifica, cerca la prima vittoria in campionato. Rientrano Ghiglione e Bianchetti, out Carnesecchi e Castagnetti.

COME ARRIVA LA LAZIO – I biancocelesti hanno bisogno dei tre punti dopo il ko con il Midtjylland. Una vittoria per ridare serenità e lavorare nella sosta con tranquillità. Sarri ritrova Zaccagni, ma dovrebbe confermare Pedro. In difesa tornano Patric e Romagnoli. A centrocampo dubbio tra Vecino e Luis Alberto.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola, Ascacibar, Meité, Valeri; Pickel; Dessers, Okereke. All. Alvini

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.