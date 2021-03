Probabili formazioni Bayern Monaco Lazio: turnover in attacco

Probabili formazioni Bayern Monaco Lazio: ecco le possibili scelte di Flick e Inzaghi per il match di Champions League

Questa sera la Lazio scenderà in campo all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco. Per gli uomini di Inzaghi servirebbe un’impresa per sperare nei quarti di finale: il tecnico potrebbe attuare del turnover anche in vista del campionato, competizione nella quale ci si gioca l’accesso alla prossima Europa. Ecco le probabili formazioni.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Nubel; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Gnabry; Lewandowski. All. Flick

Lazio (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Muriqi, Correa. All. Inzaghi