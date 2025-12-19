 Le prime pagine sportive nazionali – 19 dicembre 2025
News

Le prime pagine sportive nazionali – 19 dicembre 2025

Published

4 ore ago

on

By

prime pagine giornali

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I dettagli

Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola. Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia.

IMG 0950
Le prime pagine sportive nazionali – 19 dicembre 2025 25
IMG 0951
Le prime pagine sportive nazionali – 19 dicembre 2025 26
IMG 0952
Le prime pagine sportive nazionali – 19 dicembre 2025 27
