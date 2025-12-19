News
Le prime pagine sportive nazionali – 19 dicembre 2025
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I dettagli
Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola. Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia.
Basic Maignan, due trattamenti diversi nel giro di pochi giorni: il club biancoceleste attende una risposta
Basic Maignan, due episodi molto simili con trattamenti diversi. Ora il club biancoceleste si attende una risposta dall’AIA e uno...
Lazio, Noslin e Pedro devono diventare decisivi dall’inizio: le ultime sul club biancoceleste
Lazio, Noslin e Pedro devono assolutamente diventare decisivi anche dall’inizio soprattutto dopo la squalifica di Zaccagni. Le ultime Se c’è...
Sarri Lazio, addio in estate? Due club di Serie A sono sulle sue tracce da tempo. Gennaio decisivo per il futuro del tecnico
Sarri Lazio, il mese di gennaio decisivo per il futuro del tecnico. Atalanta e Fiorentina sono alla finestra in vista...