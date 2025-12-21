Prima Pagina
Le prime pagine sportive nazionali – 21 dicembre 2025
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I dettagli
Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola. Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia.
News
Lazio Cremonese, Pairetto bocciato: le pagelle dei quotidiani e gli errori commessi dal direttore di gara
Lazio Cremonese, Pairetto bocciato da tutti i quotidiani sportivi. Ecco quali sono gli errori commessi dal direttore di gara durante...
Mandas Lazio, l’addio a gennaio è sempre più probabile: quella big di Serie A si è messa sulle tracce del portiere biancoceleste. Le ultime
Mandas Lazio, la Juventus ha messo nel mirino il portiere greco. Si tratta di una possibilità da seguire con attenzione...
Squalifica Guendouzi, l’ammonizione contro la Cremonese costa caro al centrocampista francese! Era diffidato, salterà il match contro l’Udinese: Sarri in emergenza
Squalifica Guendouzi, oltre al danno anche la beffa nei biancocelesti: ammonizione nel finale e Sarri perde Guendouzi per la trasferta...