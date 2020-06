Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 13 giugno

Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 13 Giugno: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport

Dopo 95 giorni di assenza è tornato il calcio in Italia. Ieri sera si è giocata la prima partita dopo lo stop causato dal Covid-19 e le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi non possono che non essere dedicate a lei.

Il Corriere dello Sport ha aperto sottolineando come il risultato della gara abbia regalato alla Juventus il pass per la finale di Coppa Italia. In taglio basso la sfida di oggi tra Napoli ed Inter che decreterà l’altra finalista. Tuttosport mette in evidenza sì il passaggi dei bianconeri, ma anche la caparbietà del Milan che non ha mai mollato nonostante l’inferiorità numerica per buona parte della partita. In taglio alto la modifica apportata al Protocollo con la rimozione della quarantena per tutta la squadra in caso di nuovo positivo. La Gazzetta dello Sport mette in prima pagina il pareggio a reti bianche di ieri sera, aspettando la seconda partita di Coppa Italia in programma questa sera.