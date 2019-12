Primavera, test amichevole per i ragazzi di Leonardo Menichini che oggi hanno affrontato il Ladispoli

Giornata di allenamento per la Lazio abbracciata dai 12.000 tifosi che si sono recati a Formello per abbracciare i ragazzi di Inzaghi. Allo stesso tempo a Ladispoli test anche per la Primavera di Menichini.

Match amichevole quindi contro la squadra della città che milita in Serie D. Gara terminata a reti inviolate.