FORMELLO Lazio, i tifosi invadono il centro sportivo

La Lazio si ritrova a Formello per il primo allenamento dopo la vittoria della Supercoppa: un’ondata di tifosi ha riempito il centro sportivo

Tutti a festeggiare a Formello. I tifosi invadono il centro sportivo biancoceleste per assistere al primo allenamento della Lazio, dopo la vittoria della Supercoppa. Un’occasione per stare insieme, far sentire alla squadra tutto il sostegno e mantenere vivo lo spirito che ha guidato la squadra di Inzaghi fin qui.

AGGIORNAMENTO ORE 15:50 – Entra in campo la squadra osannata dai seimila presenti al Mirko Fersini.

AGGIORNAMENTO ORE 15:00 – Fa il suo ingresso in campo il trio di portieri e Strakosha viene sommersi di applausi.

AGGIORNAMENTO ORE 14.50 – Il Fersini è completamente sold out: più di 6.000 tifosi presenti a Formello per dare la giusta carica alla squadra biancoceleste. Tutti i settori del Centro Sportivo sono al completo: dalle scale al perimetro dietro le porte. Si attendonno solo i giocatori.