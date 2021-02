Primavera, Menichini chiama Armini e Djavan Anderson per la sfida alla SPAL

Il tecnico della Lazio Primavera, Leonardo Menichini, ha chiamato Armini e Djavan Anderson per la sfida di oggi contro la SPAL

La stagione della Lazio Primavera è stata a dir poco deludente fino a questo momento. Tre sconfitte nelle ultime tre partite con conseguente penultimo posto in classifica. Igli Tare è andato su tutte le furie per la sconfitta contro l’Empoli per 2-6 e ha chiesto un immediato cambio di rotta.

Oggi alle 15 i ragazzi di Menichini affronteranno la Spal, una gara da non sbagliare, il tecnico lo sa e per l’occasione ha deciso di puntare su due big: Armini e Djavan Anderson. Il primo farà poi ritorno da mister Inzaghi, vista l’emergenza in difesa, il secondo può essere una risorsa vista l’esclusione dalla lista.