PRIMAVERA – Lazio, così non va: l’Inter vince 0-2

PRIMAVERA – Armini & Co. ospitano al Fersini l’Inter per cercare di rialzare la testa dopo lo stop contro il Torino e tornare a sorridere

Serve una scossa agli aquilotti di Menichini, che hanno conquistato solo tre punti nelle ultime 5 gare. Serve trovare la stessa motivazione e tenacia utilizzata per conquistare la stracittadina.Pronti via e subito l’Inter parte forte con i suoi gioielli Fonseca e Schirò: al 6′ il numero 11 colpisce la traversa, mentre la difesa laziale soffre molto le incursioni del francese. Nel primo quarto d’ora gli ospiti dominano in lungo e in largo il terreno di gioco, sfruttando anche i regali che la difesa laziale ha concesso anticipando il Natale. Qualcosa si smuove dentro i giocatori biancocelesti e, al 17′, Djavan Anderson guida la riscossa con un’azione personale. Il numero 7 è il migliore dei suoi, riuscendo a mettere in difficoltà la retroguardia nero azzurra: al 25′ viene infatti ammonito Cortinovis. La formazione di Madonna impaurisce il folto pubblico accorso a sostenere la squadra casalinga, con il solitario Fonseca al 33′ che, a tu per tu con Alia, manda fuori. La Lazio dimostra coraggio, provandoci con Zilli, ma Stankovic dice di no. L’ultima parola, nella prima frazione, la dice la Lazio con un tiro dalla distanza di De Angelis.

Il secondo tempo ricomincia senza cambi da parte di entrambe le compagini, ma l’Inter sembra avere più fame e lo dimostra con le falcate di Burgio. Al 55′ è sempre Anderson a trascinare i suoi, sfruttando la sua possanza fisica e servendo il libero Shehu, che spreca malamente. Goal mangiato, goal subito: la più antica e cocente lezione impartita dal dio del pallone. All’56’ Armini svirgola sbadatamente e serve in contropiede il velocissimo Fonseca, l’attaccante non se lo fa ripetere due volte e scavalca l’estremo difensore con un pallonetto portando avanti i suoi. I padroni di casa tentano di allontanare il fantasma dell’ennesima sconfitta con le giocate di Moro e Anderson, i quali non si sono lasciati intimorire dalla rete subita. Al 71′ Madonna sostituisce Gianelli e Mulattieri inserendo Colombini e Vergani. Il cambio si rivelerà propizio.Quattro minuti dopo, infatti, il numero venti segnerà lo 0-2 approfittando della lieve respinta del portiere laziale proprio su un suo precedente tiro. Di qui in avanti la Lazio tenta invananamente il colpo di reni con il suo pupillo Moro, ma la difesa, comandata da Kinkoue, si fa trovare pronta. Il signor Longo decreta la fine dell’incontro dopo quattro minuti di recupero: la Lazio perde altri tre punti fondamentali per la classifica sotto gli occhi dei CT Bollini e Franceschini. Settimana prossima i ragazzi di Menichini saranno attesi a Napoli, dove si giocherà per tornare a volare e spazzare via le critiche.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER