Primavera Lazio, Crespi pronto per la sua prima avventura fra i professionisti: ecco dove andrà il bomber. Le ultime

Il Cosenza conta di chiudere la lunga trattativa con la Lazio per portare in rossoblù Valeri Crespi. Il giovane giocatore classe 2004 è infatti pronto a spiccare il volo per la sua prima avventura fra i professionisti.

Come riporta Tifocosenza.it, il giocatore prima di lasciare i biancocelesti, firmerà un rinnovo di contratto portando la scadenza dal 2024 al 2027. Solo dopo questa firma, che non dovrebbe tardare ad arrivare, per Crespi inizierà l’avventura in Serie B.