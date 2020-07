PRIMAVERA Lazio, Cipriano: «Qui sono cresciuto tantissimo, in futuro…»

Lazio, Cipriano farà ritorno al Santos. Il giovane talento brasiliano ha rilasciato un’intervista per parlare della sua esperienza

Gustavo Cipriano lascia la Lazio. Il giocatore brasiliano farà ritorno al Santos a cui è legato fino al 2021, ma l’esperienza in biancoceleste lo segnerà per sempre, come dichiarato in un’intervista per Gazeta Esportiva:

«I miei piani sono stati sempre quelli di migliorare nel calcio e fare del mio meglio nel club in cui mi trovo. Così ho fatto al Santos e così ho fatto alla Lazio. La finestra di mercato si aprirà solo a settembre, se ne avrò l’opportunità vorrei continuare e migliorare il mio soggiorno in Europa, ma so che questo comporta alcune trattative per il futuro. Nel caso in cui tornassi al Santos, continuerò a fare del mio meglio, cercando una costante evoluzione».

ITALIA – «Non ho dubbi sul fatto che sono molto più preparato di quanto non fossi undici mesi fa, quando sono arrivato in Italia. È stato sempre il mio sogno giocare nella migliore scuola per difensori, e a 18 anni sono riuscito a farlo. Il gioco è molto più veloce, più tattico e richiede molto di più dai difensori. Qui raramente si gioca con meno di quattro difensori, è un settore riconosciuto come di fondamentale importanza nella formazione tattica. Considerando la mia storia e la mia esperienza in Europa, mi considero preparato ad allenarmi con i professionisti e fare il mio debutto in prima squadra. Senza dubbi, l’esordio in prima squadra fa una grande differenza, specialmente in un club riconosciuto internazionalmente come il Santos».