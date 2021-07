Il preparatore atletico Ranzato: «Impatto semplice, il gruppo è serio»

Il preparatore atletico Ranzato ha commentato i primi giorni di lavoro elogiando la grande disponibilità del gruppo biancoceleste

Il preparatore atletico Davide Ranzato, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, ha commentato le prime settimane di lavoro ad Auronzo:

«L’impatto con la squadra è stato semplice, ho trovato dei ragazzi seri che hanno ascoltato fin dal primo giorno. In palestra erano subito tutti concentrati, sono curiosi anche per una metodologia di lavoro diversa. Lavoriamo in sinergia, il campo non è scollegato da quello che facciamo in palestra. Mi piace stare con i ragazzi giovani, motivarli e farli crescere. Ci dividiamo bene il lavoro con Losi, c’è un’ottima sinergia con il gruppo. Davide lavora di più sul campo, negli anni ognuno ha sviluppato competenze specifiche. Io mi occupo di più del lavoro individuale e di forza dei ragazzi, sul campo però siamo sempre tutti presenti, anche per poter migliorare il nostro lavoro».