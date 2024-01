Prandelli: «Lazio? L’addio di Milinkovic si sta facendo sentire» Le parole dell’ex allenatore

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli, ha parlato cosi della Lazio:

«La Lazio? Altra squadra di cui pensavo un gran bene e invece… In Champions poi ha preso l’avversario più duro, il Bayern. L’addio di Milinkovic si sta facendo sentire, non tanto perché i giocatori arrivati non siano all’altezza, ma perché sono diversi dal serbo. Così Sarri ha dovuto apportare delle modifiche, che però non stanno dando i frutti sperati»