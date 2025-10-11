Nuno Tavares fuori dai convocati del Portogallo: niente Irlanda per il terzino della Lazio

Qualificazioni Mondiali: niente convocazione per Nuno Tavares, il Portogallo rinuncia al difensore della Lazio

Non ci sarà Nuno Tavares, terzino sinistro della Lazio, nella lista dei convocati del Portogallo per la sfida contro l’Irlanda, valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Il commissario tecnico Roberto Martinez, ex allenatore di Belgio ed Everton, ha infatti deciso di escludere il difensore biancoceleste dalla prima delle due gare in programma durante la sosta di ottobre.

Le scelte del ct Martinez

La decisione non è legata a problemi fisici: Tavares, arrivato in estate alla Lazio dopo l’esperienza in Premier League, è in buone condizioni ma non rientra nelle rotazioni pensate dal tecnico per questa partita. Una scelta tecnica, dunque, che conferma la grande concorrenza sulle corsie laterali della nazionale lusitana.

Assenza pesante anche quella di João Félix, attaccante dell’Atlético Madrid ed ex Milan, che non prenderà parte alla gara. In questo caso, però, il motivo è diverso: il talento portoghese ha accusato un fastidio muscolare nell’ultimo allenamento e per precauzione non è stato inserito tra i 23 convocati.