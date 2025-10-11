 Nuno Tavares fuori dai convocati del Portogallo: niente Irlanda per il terzino della Lazio
Connect with us

News

Nuno Tavares fuori dai convocati del Portogallo: niente Irlanda per il terzino della Lazio

News

Sarri Lazio, l'ex biancoceleste sicuro: «Ha grande esperienza per gestire momenti difficili in una piazza come Roma»

News

Formazioni ufficiali Estonia Italia: le decisioni del ct Gattuso per la sfida

News

Norvegia Israele, clamoroso Haaland! Sbaglia due rigori come il giallorosso Dovbyk ma poi…

Lazio Women News

Lazio Women Juventus: ecco dove vedere la sfida in tv e streaming

News

Nuno Tavares fuori dai convocati del Portogallo: niente Irlanda per il terzino della Lazio

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

tavares
As Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Nuno Tavares

Qualificazioni Mondiali: niente convocazione per Nuno Tavares, il Portogallo rinuncia al difensore della Lazio

Non ci sarà Nuno Tavares, terzino sinistro della Lazio, nella lista dei convocati del Portogallo per la sfida contro l’Irlanda, valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Il commissario tecnico Roberto Martinez, ex allenatore di Belgio ed Everton, ha infatti deciso di escludere il difensore biancoceleste dalla prima delle due gare in programma durante la sosta di ottobre.

Le scelte del ct Martinez

La decisione non è legata a problemi fisici: Tavares, arrivato in estate alla Lazio dopo l’esperienza in Premier League, è in buone condizioni ma non rientra nelle rotazioni pensate dal tecnico per questa partita. Una scelta tecnica, dunque, che conferma la grande concorrenza sulle corsie laterali della nazionale lusitana.

Assenza pesante anche quella di João Félix, attaccante dell’Atlético Madrid ed ex Milan, che non prenderà parte alla gara. In questo caso, però, il motivo è diverso: il talento portoghese ha accusato un fastidio muscolare nell’ultimo allenamento e per precauzione non è stato inserito tra i 23 convocati.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.