Porto-Lazio, chi al posto di Immobile? Le alternative

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’assenza di Immobile obbliga Sarri a fare di necessità virtù nel match di domani contro il Porto: le alternative

L’assenza di Immobile sicuramente complica i piani della Lazio nel match di domani contro il Porto. Chi scenderà in campo al posto dell’attaccante?

Tutte le strade portano a Felipe Anderson, designato come sostituto del bomber biancoceleste. Il brasiliano dovrebbe quindi agire nel ruolo di falso nove. Molto più difficili le ipotesi che portano ai giovani Romero e Raul Moro, raramente schierati dal 1′ . Ancora da valutare Cabral, non in perfette condizioni fisiche, ma che potrebbe magari essere impiegato a partita in corso