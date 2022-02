Porto Lazio, doppia visita nell’hotel biancoceleste: di chi si tratta

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Durante il soggiorno ad Oporto la Lazio ha avuto il piacere di ricevere una doppia visita nel proprio hotel: ecco di chi si tratta

La sfida contro il Porto ha dato l’occasione alla Lazio e a tutti i suoi tifosi di riabbracciare un eroe biancoceleste: Sergio Conçeicão. L’allenatore ha speso bellissime parole prima e dopo il match, andando anche a salutare i tifosi capitolini giunti al do Dragao.

Tuttavia durante il soggiorno in Portogallo, la Lazio ha avuto modo di salutare anche un altro grande ex che si è recato nell’hotel biancoceleste per ben due volte: Fernando Couto. Il portoghese ha indossato l’aquila sul petto per diversi anni, faceva parte di quella squadra cha vinto tutto. Inoltre anche il super procuratore Jorge Mendes si è recato da Tare per una visita di cortesia nella serata di mercoledì. Lo riporta Il Corriere dello Sport.