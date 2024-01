Ponciroli: «Esonero Mourinho? Me lo aspettavo. Mi dispiace di una cosa però». Le parole del giornalista

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Ponciroli. Queste le sue parole:

PAROLE– «Onestamente un po’ me lo aspettavo perché la situazione stava diventando insostenibile per la dirigenza e per lo stesso Mourinho. La Roma non aveva una reazione, con tutto il bene per Mourinho le ultime uscite hanno messo in evidenza una squadra in enorme difficoltà. Evidentemente la presa di Mourinho sulla squadra non era più la stessa. Lasciami dire però che la Roma deve essere fiera di aver avuto Mourinho, ha portato un trofeo e ne ha sfiorato un altro. A posteriori verrà vissuta positivamente l’avventura di Mourinho a Roma. Auguri a De Rossi, sarà l’occasione più importante della sua carriera e forse non ne avrà un’altra così importante. Avrà tanta responsabilità e tutti i riflettori puntati addosso, non sarà facile per lui. Si gioca tutto in questi mesi, si gioca la sua carriera e lo farà nella sua squadra. Io lo invidio son sincero, dovrà essere bravo a fare scelte semplici. Deve portare serenità in un ambiente che non ne ha. Non si può non considerare in maniera positiva l’avventura di Mourinho, ti ha portato un trofeo e ha raggiunto un’altra finale. Il calcio si giudica in base ai risultati ed è entrato nella bacheca della Roma, tra qualche anno quando si penserà a quel trofeo ci sarà più accondiscendenza nei confronti di Mourinho. A me spiace per una cosa, leggo tante persone che sono felici per il fallimento di Mourinho. Non è vero. È vero che ultimamente ha un po’ sbroccato e perso la bussola sul fronte mediatico, però resta uno degli allenatori più importanti a livello mondiale e mi dispiace che non sia più in Serie A ».