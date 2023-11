Poli: «Solo amore per la Lazio ed i suoi tifosi tifosi» Le parole dell’ex giocatore biancoceleste

All’indomani della sfida tra Bologna e Lazio, Fabio Poli, ex biancoceleste e tifoso dei rossoblu, ha parlato cosi ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

«Io tifo Bologna da sempre, ma provo tanto amore per la Lazio. Per me sarebbe bello vederle qualificata entrambe in Europa a fine staionge. I tifosi biancocelesti? E’ la bellezza del calcio. Il rapporto con loro è stupendo»