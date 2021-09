Pochesci: «Mourinho poco elegante, gli è consentito tutto»

L’ex allenatore del Carpi Sandro Pochesci è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Le sue parole sul derby e Josè Mourinho

Derby infuocato in campo e fuori, con Josè Mourinho protagonista nel post partita con una serie di atteggiamenti poco signorili che hanno messo in mostra tutto il suo nervosismo.

Sandro Pochesci, ex tecnico del Carpi, ha commentato il comportamento dello Special One ai microfoni di TMW Radio: «A certi personaggi è consentito tutto. Per me ha sbagliato Mourinho, quando la partita è finita, è finita. E’ stato poco elegante lamentarsi»