Pistocchi: «Alla Lazio si inizia a vedere l’impronta di Sarri»

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Maurizio Pistocchi ha fatto il punto sul campionato soffermandosi sulle singole squadre. Le parole:

«Napoli e Milan sono le due più europee del campionato. Il Milan mi ha stupito a Empoli perché ha reagito al pareggio in una maniera straordinaria, vuol dire che ci credono. La vittoria dell’anno scorso gli ha dato autostima. Mi piace l’Atalanta, che non avendo le coppe farà un grande campionato, perché è un ambiente solido e hanno preso giocatori funzionali. E sono curioso di vedere fino a quando rimarrà lì l’Udinese. Nella Lazio si comincia a vedere l’impronta di Sarri, e la Roma, che non gioca un calcio bello ma ha grandi individualità. Sarà il campionato più aperto degli ultimi dieci anni».