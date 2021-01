Piscedda sicuro: «Muriqi deve stare più in area di rigore»

Massimo Piscedda, ex calciatore della Lazio, ha parlato di Vedat Muriqi ai microfoni di Radiosei: le sue dichiarazioni

«La Lazio con il Parma ha giocato una partita a basso ritmo, cercando di non faticare troppo. Voleva vincere senza strafare, non è riuscita a chiuderla, ma per fortuna allo scadere è arrivato il colpo risolutore di Muriqi. Quest’ultimo deve muoversi di più, specialmente in area di rigore dov’è troppo poco mobile. Non deve tornare troppo indietro e fare il lavoro che fanno altri attaccanti della Lazio, perché poi non riesce ad essere in area al momento dei cross per raccoglierli e fare gol. La gara comunque doveva essere vinta, ciò che contava è solo il risultato, che è stato raccolto e quindi il giudizio non può che essere positivo»