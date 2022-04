Piscedda: «Sassuolo squadra di qualità, dalla Lazio mi aspetto una reazione»

L’ex biancoceleste Piscedda ha parlato in vista del match di campionato tra la Lazio e il Sassuolo

Massimo Piscedda, ex calciatore della Lazio, ai microfoni di Radiosei ha parlato in vista della partita contro il Sassuolo.

L’ANALISI – «Il Sassuolo è una squadra giovane, ha qualità, se è in giornata può mettere in difficoltà chiunque. Ci sono calciatori come Raspadori e Traore che possono mettere in difficoltà la difesa della Lazio per la loro velocità. E’ una gara non facile, ma è anche un avversario che ti affronta facendoti giocare, pressano il giusto.

Degli spazi ci saranno e la Lazio potrà approfittarne. Mi aspetto una reazione, una gara importante. Loro hanno tecnica e velocità, vanno presi con le molle, ma ogni tanto si addormentano dietro con questa linea alta. Davanti c’è Scamacca, credo che Acerbi dovrebbe fare la gara su di lui. Se non dovesse giocare Luiz Felipe, sarebbe Patric ad andare su Raspadori. Servirebbe un po’ più di attenzione su questi giocatori».