Piscedda: «Ottimista sul mercato della Lazio, potrebbe esserci il salto di qualità»

L’ex biancoceleste Piscedda ha detto la sua sulle operazioni di calciomercato della Lazio

Massimo Piscedda, ex calciatore biancoceleste, in una intervista a Gazzetta.it ha parlato delle operazioni di mercato che sta sviluppando la Lazio.

MERCATO – «Il fatto che la Lazio abbia ufficializzato acquisti in ruoli non primari mi fa essere ottimista perché è inevitabile che arrivino anche difensori e portieri. Si potrebbe riuscire a far fare il salto di qualità alla rosa».

MARCOS ANTONIO E CANCELLIERI – «Marcos Antonio mi piace, ha una tecnica tipicamente brasiliana. Sono convinto che in Italia possa far bene. Mi piace anche Cancellieri che conosco da quando era alla Roma. Ha ottime qualità, alla Lazio dovrà spingere sull’acceleratore perché in quel ruolo la rosa è copertissima e con Pedro, Zaccagni e Felipe Anderson non sarà facile imporsi. Se la sfrutterà sarà un’esperienza molto formativa per lui e alla lunga farà comodo al tecnico».