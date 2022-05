Piscedda: «La Lazio deve confermarsi con le big, testa alla Juve»

L’ex biancoceleste Piscedda ha parlato della Lazio di Sarri in vista della partita contro la Juve

Massimo Piscedda, ex calciatore della Lazio, ai microfoni di Radiosei ha parlato della squadra biancoceleste in vista della partita contro la Juventus.

LE PAROLE – «Se la Lazio gioca come sa queste partite le vince. Con squadre come la Sampdoria la Lazio vince 9 volte su 10. Non mi aspettavo nulla di diverso. Ora vediamo con la Juve cosa succede perché la Lazio deve anche confermarsi contro squadre di un certo livello. Non penso che la finale di Coppa Italia possa incidere con la sfida di campionato. Fa riflettere che la Samp abbia preso gol su calcio da fermo, ma d’altronde l’atteggiamento tattico di Giampaolo è simile a quello di Sarri».