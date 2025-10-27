News
Pisa Lazio, scelto l’arbitro della sfida: ecco la designazione della nona giornata di Serie A
Pisa Lazio, l’AIA ha diramato le designazioni arbitrali del nono turno di campionato. Ecco chi dirigerà il big match dell’Arena Garibaldi
La nona giornata del campionato porta con sé sfide decisive e incroci che possono già indirizzare la stagione. Le squadre di vertice cercano conferme per restare in corsa scudetto, mentre chi insegue ha l’occasione di accorciare le distanze. Punti pesanti in palio sia per la zona europea che per la lotta salvezza.
Sono state diramate le designazioni arbitrali per l’ottava giornata del campionato di Serie A, che si vedrà i biancocelesti giocare giovedì 30 ottobre alle 20:45.
PISA – LAZIO
MASSA
DEI GIUDICI – TRINCHIERI
IV: FABBRI
VAR: MAGGIONI
AVAR: GHERSINI