 Pisa Lazio, scelto l'arbitro della sfida: ecco la designazione della nona giornata di Serie A
Pisa Lazio, scelto l’arbitro della sfida: ecco la designazione della nona giornata di Serie A

4 ore ago

Db Novara 29/01/2011 - campionato di calcio serie B / Novara-Cittadella / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: arbitro cartellino rosso

Pisa Lazio, l’AIA ha diramato le designazioni arbitrali del nono turno di campionato. Ecco chi dirigerà il big match dell’Arena Garibaldi

La nona giornata del campionato porta con sé sfide decisive e incroci che possono già indirizzare la stagione. Le squadre di vertice cercano conferme per restare in corsa scudetto, mentre chi insegue ha l’occasione di accorciare le distanze. Punti pesanti in palio sia per la zona europea che per la lotta salvezza.

Sono state diramate le designazioni arbitrali per l’ottava giornata del campionato di Serie A, che si vedrà i biancocelesti giocare giovedì 30 ottobre alle 20:45.

PISA – LAZIO

MASSA

DEI GIUDICI – TRINCHIERI

IV:     FABBRI

VAR:    MAGGIONI

AVAR:      GHERSINI

