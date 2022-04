Pisa Lazio Primavera 2-1: regular season chiusa con una sconfitta per i biancocelesti

La Lazio Primavera perde contro il Pisa a causa della doppietta di Coulibaly: inutile il gol realizzato su rigore da Tare

La regular season della Lazio Primavera si chiude con una sconfitta sul campo del Pisa. La vittoria dei toscani è arrivata per merito Coulibaly, autore di una doppietta. A nulla serve il rigore trasformato da Tare nei minuti finali.

I ragazzi di Calori concludono il girone di ritorno provvisoriamente in terza posizione a 44 punti. Nel prossimo turno i capitolini riposeranno e inizieranno a scaldare i motori in vista dei play off per conquistare la promozione in Primavera 1.

PISA-LAZIO 2-1

Marcatori: 28′, 54′ Coulibaly (P), 93′ rig. Tare (L).

PISA (4-3-1-2): Falsettini; Biagini, Spina, Macchi, Ceccanti; Aliboni, Lepri (78′ Matteoli), Coulibaly (78′ Innocenti); Andreano (80’Stanic); Pecchia (46′ Signorini), Panattoni. A disp.: Luci, Fischer, Lioci, Sebastiano, Nannetti, Mendes, Cecilia, Stigliano.

All.: Marco Masi

LAZIO (4-3-1-2): Moretti; Pollini, Adeagbo, Kane (60′ Bedini), Marinacci (72′ Quaresima); Ferrante (94′ Nasri), Ferro, Bertini; Adjaoudi (72′ Muhammad Schuan); Tare, Mancino. A disp.: Morsa, Perroni. All.: Alessandro Calori

Arbitro: Mattia Caldera (sez. Como)

NOTE – Ammoniti: 71′ Lepri (P), 71′ Adjaoudi (L), 92′ Falsettini (P).