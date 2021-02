Pirlo non ci sta: «Non so se a noi avrebbero dato quel rigore, siamo sempre sulla bocca di tutti»

Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Napoli di Gattuso: queste le parole del tecnico

Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Napoli: queste le dichiarazioni polemiche del tecnico bianconero.

DOVERI – «Gli ho detto che se non ammonisce Meret durante la partita poi può perdere tempo».

PERCHE’ CHIELLINI DUBBIO – «Se dai questo rigore non ci potrebbe essere nessun contatto in area. Volevo vedere se succedeva a noi un rigore del genere. Ci sarebbero stati molti più casini e polemiche. Non so se ce l’avrebbero dato. Se c’è un trattamento diverso? No, ma oggi gli episodi hanno determinato. Anche la doppia ammonizione non data a Di Lorenzo. Capita che alcuni episodi arbitrali siano interpretati in modo diverso quando c’è la Juve perché siamo sulla bocca di tutti».