Pioli, possibile futuro in Italia per l'ex Lazio? Le ultime

Pioli, l’ex tecnico della Lazio potrebbe tornare in Italia visto che un club è pronto a ripartire su di lui per la prossima stagione: la situazione

Nonostante manchino alcuni mesi alla fine della stagione, tante squadre sono pronte a lavorare per l’annata successiva per ripartire e una di queste è la Juventus. Secondo quanto viene riportato da Gazzetta dello Sport il club bianconero avrebbe messo gli occhi con insistenza su Stefano Pioli, per riportarlo in Italia visto che attualmente il tecnico emiliano guida l’Al-Nassr.

La rosea prosegue aggiungendo che a meno di clamorosi colpi di scena, Thiago Motta lascerà la Juventus, e oltre all’ex Lazio i candidati per sostituirlo sono: Gasperini e la suggestione Conte e sia per il leccese che per Pioli sarebbe un ritorno alle origini avendo giocato entrambi in bianconero