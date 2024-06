Pioli, INDISCREZIONI confermate per l’ex Lazio! Lascia l’Europa e firma con LORO

Stefano Pioli, ex tecnico della Lazio tra le altre, sarebbe in trattativa avanzata con l’Al Ittihad: contatti proficui tra le parti

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto sul punto sul futuro di Stefano Pioli, ex tecnico anche della Lazio, confermando l’interesse emerso nelle ultime ore dell’Al Ittihad nei confronti dell’ex allenatore del Milan.

Stando a quanto si apprende in queste ore gli agenti del tecnico starebbero parlando con il club di Gedda per provare a vedere se ci sono i margini per un’intesa. Pioli avrebbe preferito un futuro in Premier, ma questa ipotesi potrebbe far saltare il banco.