Pinamonti per arrivare a Bremer? La possibile trattativa tra Inter e Torino

Pinamonti – attaccante di proprietà dell’Inter – è uno dei nomi fatti da Sarri per il vice Immobile, ma di mezzo c’è il Torino

In estate Andrea Pinamonti ha deciso di mettersi nuovamente in discussione ripartendo dall’ Empoli. La scelta lo sta premiando: la doppietta di ieri contro il Napoli gli ha permesso di salire a quota 12 gol in campionato.

Nonostante il buon rendimento in questa stagione, per il futuro l’Inter non punta su di lui. È Scamacca la punta che la dirigenza vuole affiancare a Dzeko per la prossima stagione e Pinamonti, in estate, potrà essere sacrificato per per arrivare a un altro obiettivo: Gleison Bremer. Il Torino valuta il brasiliano 40 milioni di euro e per l’Inter è lui l’uomo giusto per prendere il posto di Stefan De Vrij, centrale che in estate verrà ceduto. Quello dell’attaccante, però, è anche uno dei nomi fatti da mister Sarri per il ruolo di vice Immobile. A riportarlo è TMW.