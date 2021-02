Pieri e la gaffe sui cambi: «L’Inter può perdere a tavolino»

Tiziano Pieri, moviolista a Rai Sport, ha commesso un’irriverente gaffe sui cambi, durante Milan-Inter: le sue parole

Gaffe di Tiziano Pieri a Rai Sport legata a Milan-Inter. Queste le sue parole raccolte da fcinter1908.

«È successo un episodio nel derby. Molto probabilmente l’Inter ha fatto un errore, ha usato una finestra in più per i cambi. Non vorrei sbagliare. Al 78′ è entrato Darmian insieme a Gagliardini. Primo slot. Al 79′ è entrato Sanchez, secondo slot. Poi è entrato Young, terzo slot. Il quinto cambio, Vidal, l’ha fatto con il quarto slot che non è ammesso. Quindi potrebbe perdere la partita a tavolino».



In realtà Sanchez, Darmian e Gagliardini sono entrati insieme, nello stesso slot, completando così tutti i cambi a disposizione di Conte.