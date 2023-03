Piccari: «La comunicazione di Inzaghi non va assolutamente»

Marco Piccari ha fortemente criticato l’approccio comunicativo di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter ed ex Lazio

Ospite a TMW Radio, Marco Piccari ha parlato così dell’ex Lazio Simone Inzaghi:

«Dal punto di vista comunicativo Allegri e Mourinho sono migliori di tecnici come Inzaghi e Sarri, che devono fare uno step in avanti anche sotto questo aspetto. Inzaghi ieri ha pensato a se stesso e non all’Inter. Doveva festeggiare la qualificazione e non dire certe cose. In Champions hai fatto uno step di crescita ma devi ancora migliorare. Inutile fre l’elenco degli obiettivi raggiunti e quelli per cui sei in corsa. Le critiche ci stanno e bisogna accettarle».