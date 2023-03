Petruzzi contro Mancini: «Casale e Romagnoli stanno facendo bene..»

L’ex giocatore ha commentato la sconfitta dell’Italia e le scelte di Roberto Mancini

Fabio Petruzzi, ex giocatore della Roma, ha commentato ai microfoni di TMW le scelte del CT Roberto Mancini, citando anche il mancato impiego di due giocatori della Lazio, ovvero Casale e Romagnoli.

LE PAROLE- «Si esagera un po’ troppo. Per me è un grande allenatore, però ultimamente ha avuto troppa riconoscenza con alcuni giocatori e poi ha puntato giocatori all’estero, quando magari hai qualche calciatore che è in Italia che puoi provare. È esagerato puntare su giocatori sconosciuti. Magari qualche altro giocatore c’è. È tutto la semplicità. Fare una linea difensiva a quattro con giocatori bravi a fare la difesa a tre non lo capisco. Ci sono giocatori che stanno facendo bene, vedi Casale, Romagnoli, ma poi a metà campo Fagioli»