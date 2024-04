Petrucci, l’ex presidente del Coni è stato vittima di un incidente stradale: i dettagli

Petrucci, l’ex presidente del Coni è stato vittima questo pomeriggio di un brutto incidente stradale: la situazione

Questo pomeriggio a Roma è stato coinvolto in un brutto incidente stradale l’ex presidente del Coni Petrucci, il quale ha evidenziato fratture in diverse parti del corpo ma hanno fortunatamente escluso pericolo di vita per il dirigente romano. La moglie, invece, è ricoverata all’ospedale di Tor Vergata: per lei solo contusioni.