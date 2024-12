Petrucci (Sky): «Ad Amsterdam situazione tranquilla. Noslin unico dubbio per Baroni. L’Ajax giocherà così»

Matteo Petrucci, noto giornalista di Sky, ha parlato così della partita di questa sera tra Ajax e Lazio

PAROLE – «La situazione qui ad Amsterdam è tranquilla, ho percepito grande serenità da parte della squadra. Sta dimostrando una crescita nella consapevolezza. Il test è importante, la trasferta è delicata.

Non ci sono sorprese. Ho il dubbio su Noslin, lui è nato qui e cresciuto nelle giovanili dell’Ajax. È un po’ la sua partita. Probabilmente entrerà a partita in corso ma mi tengo il ballottaggio con Dia. Guendouzi sarà gestito, giocheranno Rovella e Dele-Bashiru.

Nell’Ajax giocheranno le prime scelte, l’Europa è un obiettivo primario per loro. Hanno un ritmo altalenante, ma quando una squadra è giovane è normale. Sarà un 4-3-3.

Baroni ha una voglia matta di tornare al 4-3-3, ma deve avere gli interpreti per farlo e Vecino ancora non è in condizione. La scelta di Noslin di questa sera credo sarà figlia di un pensiero per l’Inter, contro cui giocherà lui titolare.

Contro i nerazzurri se gioca Dele-Bashiru cambiano le caratteristiche, lui è più offensivo. Strappa e occupa l’area. Lo fa anche Vecino, ma con l’uruguaiano hai una squadra più corta ed equilibrata. Il discorso è sulle caratteristiche dei giocatori».