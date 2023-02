Petrescu a Sky: «Abbiamo un piano partita preciso, su Zeman...»

Dan Petrescu, allenatore del Cluj, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara in Conference League contro la Lazio

«Loro avevano un altro allenatore e giocavano con un altro sistema, ci sono anche giocatori nuovi. Poi c’è Savic e anche Immobile che c’erano da prima. C’è una grande differenza tra la rosa nostra e la loro, ma noi cercheremo di fare una buona partita oggi. Come possiamo sorprenderli? Le squadre di Sarri attaccano alto, fanno pressing, stanno bene fisicamente e sicuramente lo faranno anche oggi. Noi cercheremo stare bene in campo, di fare pressing e cercheremo di fare gol. Zeman? Non lo sento da tanto tempo, mi sento con i compagni con cui ho giocato perché abbiamo un gruppo. È stato il più grande allenatore che abbia mai avuto. Se nelle mie squadre c’è un po’ di lui? Un po’ si».