Perinetti: «Gattuso può riunire l’ambiente, che deve ritrovare unità per riprendere il cammino»

Il Direttore sportivo Giorgio Perinetti è intervenuto in merito al cambio di panchina in casa Lazio! Le parole su Gennaro Gattuso

La Lazio ha scelto Gennaro Gattuso come nuovo allenatore per la prossima stagione, ufficializzando la separazione da Maurizio Sarri. Sulla questione si sono espressi diversi protagonisti del mondo biancoceleste e non, tra cui il Direttore sportivo Giorgio Perinetti, intervenuto ai microfoni di TMW. Perinetti ha sottolineato l’importanza della scelta tecnica e la fiducia riposta in Gattuso, evidenziando come il nuovo tecnico potrà guidare la squadra in un percorso di rilancio e di crescita. La società punta a garantire supporto completo affinché l’allenatore possa operare al meglio e riportare competitività alla Lazio. Le dichiarazioni:

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«Rino ha la capacità di cementare le varie componenti di un club e spendersi per il pubblico. Può riunire l’ambiente, che deve ritrovare unità per riprendere il cammino».