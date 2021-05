Pereira, giocatore della Lazio in prestito dal Manchester United, ha parlato del suo futuro. Le parole del brasiliano

Andreas Pereira ha parlato ai microfoni di TNT Sports Brasil. Le parole sul futuro alla Lazio:

LAZIO – «La Lazio ha l’opzione per riscattare il mio cartellino dal Manchester United per cui dipende tutto dal club biancoceleste. So che le mie doti sono state apprezzate in questa stagione e hanno tempo fino alla fine del campionato per una decisione. Roma è una città meravigliosa e di certo non mi dispiacerebbe rimanerci. Se non dovessero trattenermi dovrò parlare con il Manchester per vedere cosa è meglio per il club e per me. Ho sentito Solskjær per capire il mio futuro e mi ha detto che dobbiamo parlare. Io voglio solo giocare perché spero ancora in una chiamata del Brasile per il Mondiale in Qatar».

SANTOS – «Sono un giocatore del Santos FC. Quando finirò qui in Europa la mia prima opzione sarà sempre Santos. Non importa com’è, ma per me in Brasile c’è solo una squadra, Santos. L’ho già chiarito, è un sogno concludere la mia carriera al Santos. Ho già parlato con il presidente, mi hanno già parlato e mi hanno lasciato molto tranquillo. Vediamo quindi cosa succederà nei prossimi anni, ma mi piacerebbe molto finire la mia carriera al Santos. Giocare per il Santos sarebbe un immenso orgoglio».