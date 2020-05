Coronavirus, la Pemier è pronta a ripartire dal 1° giugno

Nel pomeriggio è arrivato l’ok dal Governo britannico: la Premier League ripartirà a giugno senza pubblico sugli spalti

Dopo due mesi di stop, la Premier League è pronta a tornare, il Governo a detto sì. Nella giornata di oggi è stato ufficializzato che il campionato inglese ricomincerà dopo il 1° giugno, secondo la tabella pubblicata della Fase 2.

Le partite però saranno senza cornice, infatti si giocherà a porte chiuse. La data precisa in cui le squadre torneranno in campo non è ancora nota, ma l’Inghilterra, come la Germania, ha fatto tornare il pallone a rotolare.