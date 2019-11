Pelonzi (PD): «Lazio e Roma devono avere lo stadio!»

Le parole di Pelonzi

Antongiulio Pelonzi, Capogruppo del PD in Campidoglio, si è espresso sulla questione stadio. Ecco ciò che ha detto.

PARLA PELONZI – «Condivido l’auspicio che Roma e Lazio debbano avere il loro stadio e che vada fatto in fretta, per fare in modo che la Capitale sia all’altezza delle grandi città europee. Inoltre gli impianti di proprietà renderebbero i due club più forti e competitivi. Per avere gli stadi in fretta ci vuole un’amministrazione che marci spedito, invece questa (M5S, ndr) ha messo in campo un progetto lacunoso. La bozza di delibera ha mille difetti, soprattutto per il trasporto e la sicurezza. Gli stadi si possono fare in tanti modi, ma sempre nel rispetto delle leggi. Non credo che ci sia divergenza tra le nostre posizioni, la Serracchiani ha espresso un auspicio, ma anche lei sa che ci sono altri problemi. Bisogna usare le procedure corrette» a riportarlo è l’odierna rassegna stampa di Radiosei.