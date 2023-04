Pellissier: «Vedo la Lazio già in Champions, Immobile? Mi assomiglia»

Il presidente della Clivense ha espresso il suo parere sulla lotta Champions e sulla somiglianza col bomber campano

Intervistato da Sportitalia, il presidente della Clivense, Sergio Pellissier, ha commentato la lotta Champions che vede coinvolta anche la Lazio, elogiando anche il suo capitano, Ciro Immobile.

CHAMPIONS- «Dipenderà dalla Juventus e dalla questione della penalizzazione. E’ una bella lotta. Non sta mollando nessuno dopo tutti i cali di tensione che ci sono stati, dovuti anche alle coppe. Juve, Roma, Milan ed Inter sono ancora in corsa in Europa, potrebbe incidere. Oltre al Napoli dunque vedo la Lazio in Champions senza problemi, poi è un bel rebus. Vedremo quanto saranno bravi i tecnici a gestire più partite in poco tempo»

IMMOBILE- «Il calcio oggi è cambiato parecchio. Mi vedo più simile ad Immobile che ad altri. Infatti Ciro non è più giovanissimo, sono tanti anni che gioca e gli attaccanti moderni sono tutt’altro. Più forza fisica e tecnica, giocano con la palla addosso, mentre io puntavo più a ballare sulla linea del fuorigioco»