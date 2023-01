Pellegrini vuole la Lazio subito: il terzino spinge per il trasferimento. Le ultime sul futuro del giocatore di proprietà della Juventus

Secondo La Gazzetta dello Sport Luca Pellegrini sarebbe in pressing per trasferirsi alla Lazio già a gennaio. Il terzino di proprietà della Juve non vede l’ora di lasciare l’Eintracht per vestire la maglia della Lazio e riabbracciare Sarri.

La Juventus sarebbe disposta a cedere Pellegrini ai biancocelesti, anche se va trovato il giusto “incastro” tra le parti, cosa non proprio semplice nella sessione invernale di mercato.