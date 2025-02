Pellegrini Lazio, il terzino prova a convincere Baroni in vista dell’Inter: le ultime

Condividi via email

Pellegrini Lazio, il giocatore biancoceleste potrebbe avere una chance contro l’Inter in Coppa Italia. Le ultime

Luca Pellegrini è stato escluso dalle liste della Lazio per la Serie A e l’Europa League. Baroni ha spiegato che la decisione è stata sua, ma che le porte per il terzino biancoceleste non sono chiuse.

Come riportato da Il Messaggero, infatti, c’è la possibilità di vederlo dal 1′ contro l’Inter in Coppa Italia, dove ogni giocatore può essere schierato senza limitazioni. Pellegrini spera.