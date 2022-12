Pellegrini Lazio, il terzino può arrivare a giugno? La situazione

Il nome di Pellegrini è entrato in orbita Lazio, visto che i biancocelesti sono alla ricerca di un terzino sinistro

Il giocatore, come sottolineato dal Corriere dello Sport, gioca all’Eintracht Francoforte, ma è di proprietà della Juve, con cui ha un contratto nel 2025. Da Formello filtrerebbero smentite su un interesse per gennaio, ma il discorso potrebbe rinviarsi all’estate. Il 23enne può essere un’opzione tenuta in considerazione da Sarri, da sempre amante del made in Italy.