Pellegrini Lazio, Cucchi: «Mi spiace per il ragazzo, di sicuro ora ci sarebbe comodo. Mercato? Biancocelesti un modello»

Le parole di Riccardo Cucchi sull’esclusione di Luca Pellegrini dalla lista della Lazio per la Serie A e sul calciomercato dei biancocelesti

Riccardo Cucchi, ospite di TMW Radio, ha commentato l’esclusione di Luca Pellegrini dalla lista della Serie A della Lazio e il calciomercato dei biancocelesti. Di seguito

PAROLE – «Mi dispiace molto per il ragazzo, ha dato molto anche sul piano sentimentale. D’altra parte è un peccato anche per la Lazio che non ha tanti esterni difensivi e avrebbe fatto comodo ora. In un campionato che viaggia su 5 miliardi di debiti, credo che quello che abbia fatto la Lazio sul mercato dovrebbe essere preso a modello. Ha puntato su giovani e tenuto a posto i conti, e ha creato un gruppo coeso e che ottiene risultati in Italia e in Europa. Se n’è parlato troppo poco, si può essere competitivi anche senza sperperare».