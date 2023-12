Pellegrini ancora titolare col Frosinone? Sarri ha una grande paura. I dubbi del tecnico alla vigilia della gara

Come riporta il Corriere dello Sport, per Pellegrini, mai schierato in due partite di fila, domani contro il Frosinone potrebbe essere finalmente arrivato il momento giusto. Sarri sta valutando i pro e i contro. Mancano le folate di Lazzari, un fattore in costante sovrapposizione, per quello il Comandante della Lazio pensa di nuovo al terzino offensivo sulla fascia mancina.